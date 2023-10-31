Глава Дагестана заявил, что задержания зачинщиков беспорядков в аэропорту продолжаются

Сергей Меликов считает, что власти должны быть готовы к подобным акциям

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Участников и организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы продолжают задерживать, заявил глава региона Сергей Меликов в эфире "Соловьев Live".

"Задержания - они все идут по возрастающей, тем более [председатель СК России Александр] Бастрыкин взял на контроль. То есть сначала задерживаются 10 человек, они дают какую-то информацию, исходя из этой информации происходят еще задержания", - сказал Меликов.

Глава республики также заявил, что власти должны быть готовы к подобным акциям. "Мы должны быть готовы, это не последняя акция. Эту кавказскую лодку будут качать не один раз", - сказал он, заверив, что с зачинщиками и сейчас, и впредь правоохранители не будут идти на компромиссы и диалог.

По его словам, дагестанцы были шокированы беспорядками. "Тот цинизм, который превалировал в акции в воскресенье, его никто не ожидал вообще, что это может произойти в Дагестане. Многие спрашивают, какая реакция была у дагестанцев на события в воскресенье. Одним словом я отвечаю. Это был шок. Для абсолютного большинства дагестанцев, для всего Дагестана за исключения этой, извини за выражение, мерзоты, которая испачкала Дагестан", - сказал Меликов, уточнив, что жителям отправляли инструкцию в соцсетях по поведению в аэропорту.

"За два часа до приземления самолета в сетях была распространена инструкция по поведению в аэропорту - 19 пунктов, в том числе пункты, которые касались корректного поведения в отношении сотрудников органов правопорядка, в отношении высказывания политических лозунгов, в отношении высказываний, которые могли бы стать предметом задержания и возбуждения административного или уголовного дела. Это точно не [Telegram-канал] "Утро Дагестан" писал", - сказал Меликов.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.