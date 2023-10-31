31 октября, 08:13

В Кисловодске поступила угроза о минировании здания городского суда

Проводится проверка

ПЯТИГОРСК, 31 октября. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания городского суда проверяют в Кисловодске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня [31 октября] поступила анонимная угроза о минировании. В сообщении говорится о том, что в здании городского суда по проспекту Ленина находится взрывное устройство", - сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что все службы экстренного реагирования выехали на место. Проводится проверка. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация