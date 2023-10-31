В Кисловодске поступила угроза о минировании здания городского суда

Проводится проверка

ПЯТИГОРСК, 31 октября. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания городского суда проверяют в Кисловодске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня [31 октября] поступила анонимная угроза о минировании. В сообщении говорится о том, что в здании городского суда по проспекту Ленина находится взрывное устройство", - сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что все службы экстренного реагирования выехали на место. Проводится проверка.