Координатор покушения на Царева специально трудоустроился в санаторий, где жил политик

По словам мужчины, в январе 2023 года его завербовали сотрудники СБУ для подготовки покушения на российского общественного деятеля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Задержанный координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева специально устроился на работу в санаторий им. С.М. Кирова в Ялте, где проживал политик. Об этом он сообщил на допросе, видео которого распространила ФСБ России.

По словам мужчины, в январе 2023 года он был завербован сотрудниками СБУ для подготовки покушения на российского общественного деятеля Олега Царева, который проживает в Ялте на территории санатория им. Кирова. "Я получал указания по сбору информации для подготовки покушения, по передвижению и местонахождению, а также по подбору места для хранения оружия. В феврале 2023 года я устроился работать в санаторий им. Кирова для полноценного доступа к получению информации о передвижении Царева", - сказал задержанный.

ФСБ также распространила запись перехваченных его переговоров с агентом СБУ уже после покушения. Сотрудник СБУ успокаивал мужчину. "Ты не переживай, все нормально, к тебе вопросов нет. Будь готов, что могут тебя опрашивать, это нормально. Ты должен себя вести максимально спокойно. Тебе не за что переживать", - сказал агент.