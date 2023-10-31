В Японии задержали 86-летнего мужчину, полдня удерживавшего заложников

Цунэо Судзуки до этого, предположительно, устроил стрельбу рядом с больницей и ранил двух человек

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Японская полиция арестовала вооруженного мужчину, который полдня удерживал заложников в почтовом отделении города Вараби (соседняя с Токио префектура Сайтама), а до этого, предположительно, устроил стрельбу рядом с больницей и ранил двух человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Задержанным оказался 86-летий Цунэо Судзуки. Около 14:00 по местному времени (08:00 мск) он забаррикадировался в почтовом отделении, где в тот момент находились две сотрудницы. Одну из них он отпустил спустя примерно пять часов, а еще через два часа вторая заложница сумела сбежать. После этого полиция вошла в помещение и задержала преступника. Заложницы не пострадали.

За несколько часов до инцидента в Вараби в соседнем городе Тода неизвестный вооруженный человек произвел несколько выстрелов рядом с больницей, в результате чего пострадали врач и пациент, находившиеся в смотровом кабинете на первом этаже. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле. Полиция подозревает, что это также был Судзуки.

Полиция ведет расследование и устанавливает мотивы преступника.