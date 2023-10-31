Три дела возбудили в отношении экс-начальника отдела миграции УМВД по Белгородской области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, женщина обвиняется в превышении должностных полномочий, организации незаконной миграции и фиктивной постановке на регистрационный учет

ТАСС, 31 октября. Следователи возбудили три уголовных дела в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов УМВД по Белгородской области, сообщила журналистам представитель пресс-службы УФСБ по региону.

"В отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов полиции областным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности должностного лица, выраженной в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и фиктивной постановки на регистрационный учет (ст. 322.3 УК РФ) по месту пребывания в России иностранных граждан. Таким образом, в отношении фигуранта дополнительно возбуждено два уголовных дела", - сообщила она.

Как добавила представитель ведомства, первое дело было возбуждено в сентябре на основании материалов УФСБ России по Белгородской области и региональной полиции, санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

По данным управления СК по региону, женщине, которая ранее занимала должность начальника отдела по вопросам миграции, предъявлено обвинение. По версии следствия, она в феврале-марте 2023 года для улучшения показателей эффективности своей работы подыскивала через представителей национальных диаспор тех, кто нуждался в постановке на регистрационный учет.

"С ее ведома поставлены на учет по месту пребывания семь граждан Республики Узбекистан, что позволило им впоследствии получить патенты на осуществление трудовой деятельности. Таким образом, иностранным гражданам было разрешено пребывание на территории РФ без законных оснований. Кроме того, с целью улучшения показателей работы подразделения по выявлению преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан, обвиняемая планировала сбор материалов о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учет", - отмечается в сообщении регионального управления.