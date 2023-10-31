31 октября, 16:31

Гражданину РФ предъявили обвинения в США за экспорт продукции российским компаниям

Также Минюст Соединенных Штатов предъявил обвинения еще двум людям

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Минюст США предъявил обвинения трем людям, включая гражданина РФ, в экспорте высокотехнологичной продукции военным компаниям в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры США в округе Нью-Йорк.

"Было раскрыто дело <...>, предъявлены обвинения в связи с глобальной схемой закупок от имени российских организаций, подпавших под санкции, включая компании, связанные с российскими вооруженными силами", - говорится в заявлении.

Среди тех, кому предъявили обвинения, есть гражданин России, также имеющий гражданство Таджикистана. Он был арестован. 

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© Информационное агентство ТАСС
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