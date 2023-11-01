При украинском обстреле Донецка погиб сотрудник МЧС

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Два человека, в том числе, по уточненным данным, сотрудник МЧС России, погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

Вечером украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По данным Telegram-канала представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено восемь ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в три этапа с разницей в несколько минут. В оперативных службах ДНР ТАСС сообщали о двух погибших.

"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) Буденновского района Донецка погибли двое человек, в том числе сотрудник МЧС, - написал он. - Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС, три журналиста "Известий".

Пушилин уточнил, что сотрудники МЧС пострадали из-за повторного обстрела во время тушения пожара. По данным на 23:07 возгорание локализовали.

Он добавил, что тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе Донецка. Также в Новолуганском осколочные ранения получила женщина 1989 года рождения.

Глава ДНР отметил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По его словам, поврежден жилой дом в Новолуганском, два административных здания в Старомихайловке и Новолуганском и объект энергетики в Ясиноватском районе, а также инфраструктурный объект в Буденновском районе. "Со стороны противника совершено 46 обстрелов, выпущено 162 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия (в том числе с кассетной боевой частью), ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм (в том числе с кассетной боевой частью), ударный БПЛА. Под огнем ВФУ - Донецк, Горловка, Новолуганское, Ясиноватский район", - заключил Пушилин.