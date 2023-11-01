В Оренбургской области нашли расчлененное тело женщины

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 1 ноября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения частей тела женщины в городе Орске Оренбургской области, подозреваемый задержан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предварительным следствием установлено, что 1 ноября на участке местности, расположенном по улице Шалина города Орска, обнаружены фрагменты тела женщины", - сообщили в управлении.

Местные СМИ сообщили, что человеческие останки лежали в пакетах у забора детского сада.

Следователи совместно с полицейскими установили личность погибшей. Ей оказалась 38-летняя местная жительница. По подозрению в преступлении правоохранители задержали ее 41-летнего сожителя, ранее судимого за особо тяжкое преступление. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.