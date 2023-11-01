Прокуратура Курской области направила в суд заявление о признании геноцида в годы ВОВ

По данным ведомства, в регионе действовало не менее 36 лагерей

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Курской области направила в суд заявление о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона, сообщила пресс-служба ведомства.

"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Курской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Курской области", - говорится в сообщении.

С 1941 по 1943 год территория Курской области была оккупирована немецко-фашистскими войсками и их союзниками. В регионе действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержали мирных жителей, в том числе женщин и детей. Большинство мест заключения являлись фильтрационными пунктами, узников отправляли на тяжелые работы, морили голодом, подвергали издевательствам, убивали. Только в Курске расстреляли и уничтожили более 2 тыс. человек, убили более 1 тыс. пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тыс. человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз.

В Курской области оккупанты сожгли 157 сел. Всего за период оккупации Курской области немецко-фашистские захватчики и их пособники уничтожили более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных, из них более 38,7 тыс. вывезли в Германию. Актуальный размер материального ущерба, причиненного региону, превышает 23 трлн рублей.