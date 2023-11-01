Сотрудники банка "Екатерининский" получили от 4 до 10 лет колонии за растрату 625 млн руб.

Суд также взыскал с осужденных сумму причиненного ими ущерба

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил на сроки от 4 до 10 лет колонии руководителя и бывших сотрудников ПАО "Банк Екатерининский" за растрату 625 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ПАО "Банк Екатерининский" Эдуарда Будишевского и экс-сотрудников этой организации Александра Бахматова, Елены Паневой и Киры Козадаевой. Они осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Будишевский приговорен к 10 годам лишения свободы, Бахматов - к 8 годам, Панева - к 6 годам, Козадаева - к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

Суд также удовлетворил гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" на сумму причиненного ущерба, взыскав указанную сумму солидарно с осужденных. Арест, наложенный на имущество Будишевского, сохранен в целях исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Как установлено судом, четверо осужденных и их соучастники с января 2003 года по март 2016 года похитили деньги банка с помощью выдачи технических кредитов 35 подконтрольным злоумышленникам юридическим лицам. "Члены организованной группы изъяли с расчетных счетов подконтрольных компаний и обратили в свою пользу свыше 625 млн рублей, принадлежавшие ПАО "Банк Екатерининский", - сказали в прокуратуре.

В марте 2016 года Банк России отозвал лицензию у банка. По данным ЦБ, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 марта 2016 года занимал 493-е место в банковской системе РФ.