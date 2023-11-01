На центральной станции метро во Франкфурте обнаружили ручную гранату

Ведется поиск подозреваемого

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Неизвестный заложил ручную гранату во вторник утром на центральной станции метро Хауптвахе в центре Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщила полиция федеральной земли Гессен.

"31 октября 2023 года в 04:36 утра (06:46 по мск) неизвестный подложил действующую ручную гранату на [станции метро] Хауптвахе", - говорится в заявлении. Правоохранительные органы опубликовали фото предполагаемого преступника с камер наблюдения, в данным момент ведется поиск подозреваемого. Возможные причины преступления остаются неясны.

По информации газеты Bild, речь идет о гранате югославской модели M52, которая широко представлена на нелегальном рынке оружия со времен балканских войн 1990-х годов. Источники издания в полиции сообщили, что устройство было заложено перед магазином в торговом пассаже над железнодорожными путями, однако чека оказалась нетронутой. Экспертный анализ показал, что устройство содержало около 100 грамм взрывчатки. При детонации этого количества могли погибнуть люди в радиусе 20 метров, уточняет газета.