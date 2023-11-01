В Подмосковье следователи начали допрос руководства училища, где отравились 20 детей

По предварительным данным, все пострадавшие госпитализированы с ротавирусной инфекцией

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи начали допрос руководства кадетского училища в Луховицах, где из-за ротавирусной инфекции отравились 20 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В настоящее время следователи СК России проводят осмотр места происшествия, а также допрос руководства училища и иных лиц", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, накануне вечером были госпитализированы 20 учеников кадетского класса образовательного учреждения, расположенного в Луховицах. По предварительным данным, все дети госпитализированы с ротавирусной инфекцией. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ).