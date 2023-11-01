В НАО начали проверку из-за срыва сроков Северного завоза

В составе рабочей группы представители администраций Заполярного района и НАО, "Севержилкомсервиса", Ненецкой нефтяной компании, а также прокуратуры

ТАСС, 1 ноября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) начали проверку из-за срыва сроков Северного завоза в отдаленные населенные пункты региона, написал в своем Telegram-канале глава НАО Юрий Бездудный.

"Обращаюсь к жителям округа, обеспокоенным информацией из социальных сетей, касающейся Северного завоза. Для помощи Заполярному району создана рабочая группа с целью разобраться в сложившейся ситуации, взять под контроль окончание завоза, установить причины несоблюдения подрядчиком сроков государственного контракта", - написал глава.

В составе рабочей группы представители администраций Заполярного района и НАО, "Севержилкомсервиса", Ненецкой нефтяной компании, а также прокуратуры, которая начала проверку в связи с задержкой доставки топливно-энергетических ресурсов в отдельные населенные пункты региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации, все энергоресурсы завезены в полном объеме в 24 населенных пункта, это 87,33% завоза. На 31 октября топливо не было доставлено в восемь населенных пунктов: Несь, Чижу, Шойну, Кию, Выучейский, Ому, Бугрино и Нижнюю Пешу, хотя их должны были завезти до 15 октября. 1 ноября выгрузка началась в Бугрино (остров Колгуев). Судно с энергоресурсами находилось в районе Бугрино с прошлой недели: ждали подходящих условий, чтобы начать разгрузку. В настоящее время в Неси началась разгрузка дизельного топлива, к Усть-Каре подошло судно с энергоресурсами, ожидается прибытие плавучего крана.

Как добавил губернатор, все социальные объекты округа работают в обычном режиме. "Во всех селах, где топливо еще не разгружено, работают представители Заполярного района, которые решают все возникающие проблемы. Никто не замерзнет и без света не останется. Виновные в сложившейся ситуации будут наказаны", - написал он.

Всего в рамках кампании в населенные пункты округа необходимо доставить 21 тыс. тонн каменного угля, 8,2 тыс. кубов дров, 710,4 тонн топливных брикетов, 11 тыс. тонн дизельного топлива и 49 тонн бензина. Доставку энергоресурсов в период навигации 2023 года по заказу администрации Заполярного района выполняет Ненецкая нефтяная компания.