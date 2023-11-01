В Херсонской области сообщили о гибели человека в результате атаки беспилотника ВСУ

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, еще трое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с беспилотника на бригаду коммунальщиков в Херсонской области, один человек погиб, трое ранены. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Несколько часов назад в Алёшках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения", - написал Алексеенко в Telegram-канале.

Раненых госпитализировали в больницы Алёшек и Скадовска. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.