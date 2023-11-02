1 ноября, 23:56

На юге Мексики при крушении самолета погибли четыре человека

По предварительной информации правительства штата Морелос, воздушное судно принадлежало медицинским службам

МЕХИКО, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на территории мексиканского штата Морелос на юге страны в среду днем.

"Поступило сообщение о крушении самолета в городе Тетлама в муниципалитете Темиско. По предварительной информации, это был самолет медицинских служб, погибли четыре члена экипажа", - говорится в сообщении на странице правительства штата в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На место прибыли сотрудники спасательных служб, прокуратура региона проводит расследование причин инцидента. 

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Мексика
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