В Тюменской области фура съехала в кювет на федеральной трассе

Движение ограничено

ТЮМЕНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Большегруз "МАЗ" съехал в кювет на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области, водитель фуры получил травмы, движение ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Сейчас из-за ликвидации последствий ДТП ограничено движение транспорта в сторону Тюмени на 370-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Вчера вечером большегруз "МАЗ" съехал в кювет, 61-летний водитель получил травмы", - говорится в сообщении.

В УГИБДД уточнили, что в настоящее время наряд ДПС перекрывает движение и обеспечивает безопасность. Фуру достают из кювета с помощью большегрузной техники.