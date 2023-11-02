Двоих жителей Приморья задержали за пропаганду терроризма

Возбуждены уголовные дела

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Два жителя Владивостока задержаны за распространение террористической идеологии в социальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края

"Задержаны два жителя города Владивостока, распространявшие в социальных сетях идеологию терроризма. Первый преступник - ярый противник специальной военной операции, в мессенджере Telegram распространял материалы, в которых пропагандировал идеологию терроризма как нуждающуюся в поддержке и подражании. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети Интернет). Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Второй задержанный разместил в мессенджере комментарий с насильственным призывом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

Оба гражданина раскаялись в содеянном.