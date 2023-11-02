В Москве подросток рассек голову в ходе квеста

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что девочка травмировалась о торчащую из стены арматуру

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку после травмирования подростка во время квеста на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о травмировании 14-летней девочки. По данному факту Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

По данным столичного главка СК, предварительно, 1 ноября подросток получил травмы во время проведения игрового квеста на Гостиничной улице в Москве. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что девочка рассекла голову о торчащую из стены арматуру. "В настоящее время пострадавшая госпитализирована в одну из столичных больниц", - отметил собеседник агентства.