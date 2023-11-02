Предпринимателя в Ульяновске приговорили к четырем годам колонии за дачу взятки министру

Размер незаконного вознаграждения составил 2 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска приговорил предпринимателя к четырем годам колонии строгого режима и штрафу 8 млн рублей за дачу взятки в размере 2 млн рублей бывшему министру здравоохранения региона в обмен на подтверждение обоснованности закупки дорогостоящего медицинского оборудования. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

По данным Ленинского районного суда, речь идет о предпринимателе Сергее Куркове.

"Прокуратура Ульяновской области доказала виновность соучредителя ряда коммерческих организаций в даче региональному министру здравоохранения взятки в размере 2 млн рублей. Ленинский районный суд Ульяновска приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 8 млн рублей", - сообщили в прокуратуре региона.

По информации следственного управления СК РФ по региону, 60-летнего мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере). Следствие и суд установили, что предприниматель в 2022 году передал действующему на тот момент министру здравоохранения Ульяновской области 2 млн рублей за принятие положительного решения о признании обоснованной закупки дорогостоящего медицинского оборудования. Министр, действуя согласно проводимым по его заявлению оперативно-разыскным мероприятиям, 1 июля 2022 года выдал полученные средства сотрудникам правоохранительных органов.

В сообщении ведомства говорится, что по нацпроекту "Здравоохранение" предприниматель, в том числе через подконтрольные ему фирмы, предлагал технические задания для закупок для нужд государственных учреждений здравоохранения. Преступная деятельность мужчины была пресечена в результате совместных мероприятий региональных управлений Следственного комитета и ФСБ России.