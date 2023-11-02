В Петербурге арестовали подозреваемого в хищении топлива на 13 млн рублей

Сергей Дьяченко пробудет под стражей до 20 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу подозреваемого в хищении дизельного топлива на общую сумму более 13,2 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Данченко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Следствие полагает, что Данченко, являясь капитаном морского буксира "МБ-96" 668 ОСО ЛенВМБ, в составе организованной преступной группы осуществил хищение не менее 210 тыс. л вверенного ему дизельного топлива общей стоимостью не менее 13,204 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд отправил подозреваемого под стражу на 1 месяц и 20 суток - до 20 декабря.