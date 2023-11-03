3 ноября, 03:01

В Хакасии и Красноярском крае ограничили движение автобусов из-за непогогоды

В регионах наблюдаются снегопад, гололед, метель

ТАСС, 3 ноября. Движение пассажирских междугородных автобусов ограничили в Хакасии из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении ГИБДД республики.

"Выпуск пассажирского транспорта в Хакасии ограничен во всех направлениях", - отметили в ГИБДД. В ведомстве добавили, что причины ограничения - снегопад и гололед. Как уточнили ТАСС в ГИБДД, ограничения не распространяются на маршруты внутри населенных пунктов.

В соседнем Красноярском крае также ограничили движение пассажирского автотранспорта. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), ограничения ввели в Каратузском районе из-за снега и метели. "На данный момент осуществляется перевозка пассажиров только внутри населенного пункта Каратузское", - пояснили в ЕДДС.

По данным регионального главка МЧС, 3 ноября в южных районах Красноярского края местами ожидаются сильный снег и метель, днем порывы северного ветра достигнут 15-18 м/с. На дорогах центральных и южных районов края гололедица. 

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РоссияХакасияКрасноярский край
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