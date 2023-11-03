В Испании из-за лесного пожара эвакуировали более 800 человек

Возгорание произошло 2 ноября в районе Монтичельво

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Более 800 человек были вынуждены покинуть свои дома из соображений безопасности из-за лесного пожара в автономном сообществе Валенсия. Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи в социальной сети X (ранее Twitter).

Возгорание началось 2 ноября в районе населенного пункта Монтичельво. Площадь пожара превышает 1 тыс. га. В тушении огня, которое осложняется сильными порывами ветра, задействованы около 200 человек, а также воздушная техника.

Жителям муниципалитета Потриэс было приказано не покидать свои дома из-за задымления.