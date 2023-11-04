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Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 80 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атак три человека пострадали

ТАСС, 4 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области порядка 80 снарядов, а также несколько осколочных боеприпасов с помощью беспилотников. В результате атак три человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Один из снарядов прилетел на территорию промышленного предприятия. Есть трое пострадавших: у двух мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у третьего - контузия головного мозга, он обратился в больницу самостоятельно. В настоящий момент всем троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.

По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили 12 минометных снарядов. По селу Середа - восемь, также его атаковал дрон-камикадзе, с которого противник сбросил один осколочный боеприпас.

В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли хутор Старый, зафиксировано 30 гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов. В Грайворонском городском округе дрон-камикадзе упал в поле и сдетонировал. "Обошлось без последствий", - отметил Гладков. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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