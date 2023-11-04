В Калининграде спасли женщину, которая провела дома четыре дня без еды и воды

У пострадавшей был вывих бедренного сустава

КАЛИНИНГРАД, 4 ноября. Сотрудница калининградской полиции совместно с волонтерами спасла воспитательницу детского сада, которая из-за вывиха бедра провела в своей квартире четыре дня без еды и воды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале областного УМВД.

"Как показал предварительный осмотр, у пострадавшей был вывих бедренного сустава. Без еды и воды горожанка провела четыре дня", - говорится в сообщении.

О том, что одиноко проживающая воспитательница детского сада не выходит на связь и не открывает дверь своей квартиры в полицию сообщила ее коллега. Оперуполномоченный уголовного розыска в сопровождении волонтеров-добровольцев поисково-спасательного отряда "Запад" на месте выяснила, что дверь квартиры пострадавшей закрыта изнутри, в ней горит свет, но никто не отзывается.

Сотрудница полиции с помощью приставной лестницы заглянула через балкон второго этажа в квартиру и обнаружила, что женщина неподвижно лежит на полу. Лейтенант полиции и волонтеры пришли к ней на помощь. "Женщину передали врачам, сейчас она проходит лечение", - уточнили ТАСС в пресс-службе.