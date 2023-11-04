ВСУ обстреляли село в Запорожской области

Повреждены три дома

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Три частных дома повреждены при обстреле села Великая Знаменка Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в оперативных службах региона.

"В 12:35 мск боевики ВСУ произвели обстрел села Великая Знаменка Каменско-Днепровского района из ствольной артиллерии. Повреждения получили три частных домовладения на улице Степной", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, добавил представитель оперативных служб.