Экс-мэр Петрозаводска госпитализировали с ранением в зоне СВО

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что его жизни ничего не угрожает

ТАСС, 4 ноября. Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский, ушедший в отставку и отправившийся добровольцем в зону специальной военной операции (СВО), получил ранение и госпитализирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Володю [Любарского] ранило. Сегодня ночью в "буханку", на которой он ехал с товарищем, ударил тяжелый беспилотник "Баба Яга". Автомобиль сгорел, Володя и товарищ, к счастью, живы", - написал Парфенчиков.

Оба пострадавших, по словам Парфенчикова, в госпитале, их жизни ничего не угрожает. "У Володи сквозное ранение руки. Я с ним на связи. Шутит, как обычно. Держись, друже. Сил тебе и всем нашим! Молимся за вас", - заключил глава Карелии.

В июне 2023 года Петросовет принял отставку по собственному желанию главы карельской столицы Владимира Любарского. Он отправился на СВО в качестве добровольца отряда "Ахмат". Временно исполняющей обязанности главы Петрозаводска стала Инна Колыхматова, занимавшая пост первого заместителя главы городской администрации с марта 2021 года.