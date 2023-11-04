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обновлено 4 ноября, 16:06
Военная операция на Украине

Аксенов сообщил о работе системы ПВО в районе судостроительного завода в Керчи

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Часть обломков упала на территорию одного из сухих доков

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Система ПВО отработала в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи. Пострадавших нет, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков.

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Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть облoмков сбитых ракет упала на территoрию одного из сухих докoв. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По данным официального Telegram-канала инфоцентра по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, движение по мосту было остановлено с 16:35 мск субботы. Позже стало известно, что его восстановили.  

Теги:
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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