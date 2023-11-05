На юге Австралии разбился гирокоптер

По информации ABC, в результате инцидента погиб пилот

СИДНЕЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Пилот гирокоптера погиб в результате крушения на юге Австралии. Об этом сообщила радиостанция ABC со ссылкой на представителя полиции штата Виктория.

По ее информации, крушение произошло утром недалеко от города Гоулберн Вэлли, расположенного в 180 км к северу от Мельбурна. Полиция уточнила, что на борту летательного аппарата находились двое мужчин, когда он "врезался в здание и упал". Пилот скончался на месте (его личность пока не установлена), "а пассажир, 70-летний мужчина, был доставлен в Королевскую больницу Мельбурна", сообщила радиостанция.

На месте крушения работают бригады службы спасения и полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.