Циклон оставил без света 9 тыс. жителей Дальнереченска в Приморье

На территории населенного пункта ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Аварии на нескольких участках электросети в Дальнереченске Приморского края оставили без электроснабжения 9 тыс. жителей города, сообщает прокуратура Приморского края. В городе также отключилась часть котельных.

"В результате неблагоприятных погодных условий на территории Дальнереченского городского округа произошел выход из строя ряда участков электросети, в результате которых на территории городского округа отсутствует энергоснабжение свыше 2 тыс. домов, в том числе 140 многоквартирных, в которых проживают более 9 тыс. граждан. Кроме того остановлена работа ряда котельных", - говорится в сообщении.

На территории городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченным органами и организациями, к устранению последствий стихии.

В Приморском крае действует штормовое предупреждение. С утра 6 ноября в крае идут сильные осадки - дождь и снег. Ночью 7 ноября в отдельных районах они продолжатся. На дорогах гололедица, снежный накат.

По данным на 13:00 (06:00 мск) больше всего осадков выпало в Партизанске (93,4 мм) и Владивостоке (83,5 мм). Согласно прогнозу синоптиков, интенсивность осадков на юге края будет снижаться в понедельник во второй половине дня, ночью похолодает до отрицательных значений, и дождь будет переходить в снег.