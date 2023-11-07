Экс-начальника затонувшего в Мурманске плавдока осудили на 4,5 года колонии-поселения

Фигурант в течение двух лет также не сможет работать руководителем судоподъемных сооружений

МУРМАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Мурманска приговорил бывшего начальника плавучего дока ПД-50, который затонул в Мурманске в октябре 2018 года после аварийной ситуации при выходе из дока авианосца Северного флота "Адмирал Кузнецов", к 4,5 года колонии-поселения, сообщили в пресс-службе суда.

"Бывший начальник плавдока [ПД-50] АО "82-й СРЗ" (Судоремонтный завод) признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба. Ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Осужденный также не сможет работать руководителем судоподъемных сооружений в течение еще двух лет.

Плавучий док ПД-50 82-го Судоремонтного завода затонул в ночь на 30 октября в Мурманске после аварийной ситуации во время планового выхода из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Плавдок резко ушел под воду, а упавший кран повредил палубу авианосца. В результате ЧП один человек пропал без вести, четыре человека пострадали, один из которых умер в больнице.

ПД-50 - один из крупнейших плавучих доков в мире и крупнейший в России. Он был построен в Швеции в 1980 году по заказу Военно-морского флота СССР. Длина дока - 330 м, ширина - 67 м, грузоподъемность - 80 тыс. тонн, площадь дока - 22,1 кв. км.