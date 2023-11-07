ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении замглавы МВД Дагестана

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело за взятку в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан Руфата Исмаилова и его заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан - начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан полковника юстиции Исмаилова Р. И.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще одним фигурантом уголовного дела выступает заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан Абдулгапуров Д. К. Оба задержаны в рамках расследования уголовного дела.