7 ноября, 13:37,
обновлено 7 ноября, 14:05

ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении замглавы МВД Дагестана

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело за взятку в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан Руфата Исмаилова и его заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан - начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан полковника юстиции Исмаилова Р. И.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще одним фигурантом уголовного дела выступает заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан Абдулгапуров Д. К. Оба задержаны в рамках расследования уголовного дела. 

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