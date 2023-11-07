Суд может вынести решение по жалобе на приговор Фургалу 8 ноября

Адвокат Борис Кожемякин напомнил суду о нарушениях, которые защита усмотрела при проведении слушаний с участием коллегии присяжных

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский областной суд 8 ноября может вынести решение по жалобе на приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств, передает корреспондент ТАСС.

"Откладываем заседание на 8 ноября. Заслушаем позицию прокуратуры и последнее слово подсудимых", - сказала председательствующая судья.

Суд заслушал позицию защиты в прениях сторон. Адвокат Борис Кожемякин напомнил суду о нарушениях, которые защита усмотрела при проведении слушаний с участием коллегии присяжных. Защита настаивает, ссылаясь на показания присяжных, что судья при рассмотрении дела в первой инстанции давал коллегии советы о том, как оценивать доказательства.

"Коллегии присяжных был передан юридически ничтожный документ, который мы назвали "вопросы председательствующего". На каждой из 20 страниц вопросов есть нарушения УПК РФ. Уже одного этого факта достаточно, чтобы отменить приговор", - заявил адвокат.

Фургал выступил на заседании в режиме видеосвязи из СИЗО. Он назвал уголовное дело незаконным, а судебное разбирательство - проведенным с значительными нарушениями. "Нам дали такой суд, что ни у кого не возникло никаких сомнений в невиновности подсудимых. Нет сегодня ни одного человека, который сказал бы: да, Фургал виновен, все доказано", - заявил бывший губернатор.

Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. В настоящее время Фургал знакомится с материалами другого уголовного дела в отношении него по экономическому составу.