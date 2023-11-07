7 ноября, 16:51,
обновлено 7 ноября, 16:57
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о ранении 11 человек из-за трех ударов ВСУ из РСЗО HIMARS по Донецку

Последствия обстрелов Буденовского района Донецка
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Глава ДНР заявил, что, по предварительной информации, погибли шесть человек

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. 11 человек пострадали в результате обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS, еще один мирный житель ранен при обстреле Буденновского района. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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"В результате трехкратного обстрела центра Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) из РСЗО HIMARS, по предварительной информации, погибли 6 человек, ранены 11. <...> При обстреле Буденновского района ранен мужчина", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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