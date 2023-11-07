Пушилин сообщил о ранении 11 человек из-за трех ударов ВСУ из РСЗО HIMARS по Донецку

Глава ДНР заявил, что, по предварительной информации, погибли шесть человек

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. 11 человек пострадали в результате обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS, еще один мирный житель ранен при обстреле Буденновского района. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В результате трехкратного обстрела центра Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) из РСЗО HIMARS, по предварительной информации, погибли 6 человек, ранены 11. <...> При обстреле Буденновского района ранен мужчина", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.