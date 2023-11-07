7 ноября, 19:02

Обвинение запросило пять лет колонии экс-главе ярославского департамента здравоохранения

Оксана Пиклун обвиняется в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Гособвинение запросило наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режимы бывшей главе Департамента здравоохранения Ярославской области Оксане Пиклун, обвиняемой в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

"В прениях гособвинитель просил признать Пиклун О. виновной в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии обвинения, с июля 2020 года по ноябрь 2021 года, когда Пиклун временно исполняла обязанности главного врача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы, она организовала издание приказов, по которым получала компенсационные и стимулирующие выплаты к заработной плате. Больнице причинен материальный ущерб в размере более 1,1 млн рублей.

Суд огласит приговор 1 декабря. В отношении экс-чиновницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

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