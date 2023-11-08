В Чите ЛОР-отделение в детской больнице закрыли после отравления пациентов

Случаи острой кишечной инфекции были зарегистрированы у восьми детей

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Отделение оториноларингологии Краевой детской клинической больницы в Чите закрыли на прием после отравления детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

"Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю введены ограничительные мероприятия в отделении оториноларингологии ГУЗ "Краевая детская клиническая больница" с 8 ноября. Отделение закрыто для приема детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случаи острой кишечной инфекции легкой степени тяжести были зарегистрированы у восьми детей из трех палат. Всего в отделении находились 29 детей. Заболевшие отказались от перевода в инфекционный стационар. Шесть детей уже выписаны из ЛОР-отделения и переданы под наблюдение в поликлиники по месту жительства.

В лабораторию "Центра и эпидемиологии в Забайкальском крае" передали на исследование биологические материалы от больных и контактных детей, ухаживающих мам, медперсонала. В компании "Мед-фуд", которая поставляет питание в больницу, собрали пробы воды и смывы с объектов окружающей среды.

Симптомы отравления у шести детей появились 7 ноября. По этому факту проводится служебная проверка регионального Минздрава. Краевое управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование. Также доследственную проверку проводят сотрудники следственного управления СКР по Забайкальскому краю. Доклад о ходе этой проверки запросил глава СКР Александр Бастрыкин.