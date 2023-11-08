8 ноября, 11:03

Не менее 29 человек погибли в результате наводнения в Сомали

Более 800 тыс. жителей пострадали в той или иной степени, передает агентство SONNA

ПРЕТОРИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Наводнение в Сомали привело к гибели 29 человек, более 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщило сомалийское информационное агентство SONNA со ссылкой на Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

По словам специалистов, наводнение, вызванное климатическим феноменом Эль-Ниньо, стало сильнейшим в стране за последние десятилетия.

Число жертв стихийного бедствия, как отмечают власти, может увеличиться. Согласно данным SONNA, в той или иной степени от паводков пострадали уже более 800 тысяч жителей Сомали. 

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