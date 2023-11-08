СК считает замглавы МВД Дагестана причастным к получению взяток на 1,3 млн рублей

Речь идет о двух взятках на 1 млн и 300 тыс. рублей соответственно

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ считает заместителя главы МВД Дагестана - начальника следственного департамента ведомства Руфата Исмаилова причастным к получению двух взяток на сумму 1 млн и 300 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

"В 2022 году Абдулгапуров, действуя в сговоре со своим начальником Исмаиловым, получил взятку в виде денег в своем рабочем кабинете в размере 300 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве дома", - сказала следователь. По ее словам, позже Абдулгапуров, действуя также в сговоре с Исмаиловым, получил 1 млн рублей взятки за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала в размере 30 млн рублей.

"Кроме этого, Абдулгапуров и Исмаилов решили вложить имеющиеся у них 100 млн рублей в приобретение криптовалюты, для чего заручились поддержкой предпринимателя Фролова, который обещал им помочь", - сказала следователь. 100 млн руб. они передали Фролову для покупки оборудования для майнинга. Однако, когда тот внезапно отказался от взятых на себя обязательств, они инициировали уголовное преследование потерпевшего. В отношении Фролова возбудили дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), он был арестован. Фролов вернул 100 млн рублей, позже суд его дело прекратил. Исмаилов назвал этот эпизод ничем не подкрепленным домыслом.

Также работник СК подчеркнула, что некоторые соучастники обвиняемых не установлены, Исмаилов имеет опыт службы в МВД, имеет загранпаспорт, а значит может скрыться или помешать расследованию дела.

О задержании Исмаилова сообщили накануне в пресс-службе УФСБ по Дагестану. В его рабочем кабинете и в доме прошли обыски. Ему и заместителю начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан Абдулгапурову Д. К. предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК РФ. Следствие требует ареста обоих обвиняемых по делу.

В новость были внесены изменения (15:46 мск) - уточняется фабула обвинения по третьему эпизоду, добавлена позиция обвиняемого в третьем абзаце.