8 ноября, 13:03

В Ростовской области арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание военкомата

По версии следствия, Иван Свистов бросил бутылки, наполненные самодельной зажигательной смесью, в окно здания военного комиссариата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Мужчину, бросившего коктейли Молотова в окно военкомата в Морозовске Ростовской области, арестовали на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Постановлением Морозовского районного суда Ростовской области в отношении Ивана Свистова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 ноября подозреваемый бросил бутылки, наполненные самодельной зажигательной смесью, в окно здания военного комиссариата Морозовского, Милютинского, Обливского и Советского районов в Морозовске Ростовской области, его задержали.  

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