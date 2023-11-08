За обрушение балкона в Астрахани экс-чиновницу осудили почти на два года колонии

В результате ЧП была госпитализирована женщина 1964 года рождения

АСТРАХАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Кировский суд в Астрахани приговорил бывшую главу отдела администрации города, признанную виновной в халатности, повлекшей обрушение балкона в жилом доме, где пострадала женщина, почти к двум годам колонии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Кировский районный суд города Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы городской администрации, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимой и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с лишением права занимать должности по муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2023 года произошло частичное обрушение балкона второго этажа в многоквартирном жилом доме на улице Зои Космодемьянской в Астрахани. С места ЧП с телесными повреждениями была госпитализирована женщина 1964 года рождения, медики оценили ее состояние как тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей обрушение балкона жилого дома, являющегося объектом культурного наследия.

Установлено, что ненадлежащее исполнение начальником отдела муниципального заказа администрации города Астрахани должностных обязанностей привело к тому, что процедура электронного аукциона по жилому объекту культурного наследия регионального значения, требующего проведения противоаварийных мероприятий веранды и лестницы, не проведена. Подрядчик не найден, муниципальный контракт не заключен. Указанные обстоятельства в августе 2023 года повлекли обрушение веранды второго этажа здания и падение с него местной жительницы, здоровью которой причинен тяжкий вред, отметили в надзорном ведомстве.