Во Владивостоке около 20 тыс. жителей остались без воды, тепла и света

Причиной стали две аварии на коммунальных сетях

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Две аварии на коммунальных сетях Владивостока оставили 20 тыс. жителей города без света, тепла и воды, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Около 11:25 (04:25 мск) 9 ноября 2023 [года] в результате аварии произошло отключение электроснабжения в многоквартирных домах на улицах: Крыгина, Леонова, Саратовская, Сипягина, в Перекопском переулоке. Кроме того, около 11:50 (04:50 мск) в результате работ на магистральной теплотрассе без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 126 многоквартирных домов и 120 домов краевой столицы. Всего электроснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение не предоставляется более 20 тыс. граждан", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока организовала проверку по факту аварийного отключения. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании обслуживании электрических и тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии. Также прокуратура проследит за перерасчетом размера платы за фактически не оказанные услуги.