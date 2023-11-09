9 ноября, 06:18

В Турции задержали главаря наркогруппировки и более 200 подозреваемых

Министр внутренних дел Али Ерликая рассказал о крупной операции правоохранительных органов, которая прошла в 32 провинциях страны

СТАМБУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Главарь международной наркогруппировки и свыше 200 человек, подозреваемых в контрабанде и торговле наркотиками, задержаны в Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X.

По его данным, операция, руководство которой осуществлялось из Анкары, была проведена одновременно в 32 провинциях. Задержаны 210 человек, включая главаря ОПГ - иностранца Джамушхана Улуса. В местах обысков изъяты наркотики и крупные суммы денег.

В начале ноября турецкая полиция взяла под стражу в Стамбуле главаря международной ОПГ Comanchero Хасана Айыка, которая также занималась контрабандой наркотиков. Вместе с ним были задержаны около 40 человек, в том числе находившиеся в международном розыске. 

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Турция
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