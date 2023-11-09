В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 90 прилетов

В результате действий со стороны ВСУ повреждены сельхозпредприятие, четыре домовладения и два автомобиля

БЕЛГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за 8 ноября выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 90 различных боеприпасов, также с БПЛА было сброшено несколько взрывных устройств. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены сельхозпредприятие, четыре домовладения, два автомобиля, ЛЭП и водонапорная башня, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе по городу Валуйки выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет. В двух частных домовладениях есть значительные разрушения: повреждены фасады, заборы, угол одного из домов, крыша, летняя кухня. Еще в двух частных жилых домах осколками выбиты окна. Также повреждены два автомобиля", - написал он.

Кроме того, в результате обстрела в селе Новоказацкое Валуйского округа повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. "По селу Логачевка выпущено пять снарядов из реактивной системы залпового огня, по окраине хутора Дубровка - 21 снаряд из РСЗО. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета 8 ноября ВСУ обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 9 минометных снарядов и 30 гранатометных выстрелов. В Грайворонском городском округе по окраине села Новостроевка-Первая было выпущено 8 минометных снарядов. "В результате обстрела повреждена водонапорная башня", - проинформировал глава региона.

В Шебекинском городском округе в селе Поляна с БПЛА было сброшено три взрывных устройства. В результате атаки на одном из сельскохозяйственных предприятий повреждены ангар и резервуар для накопления воды. "По селам Муром и Белянка выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Середа - три, по селу Новая Таволжанка - два минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - добавил губернатор.