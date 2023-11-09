9 ноября, 11:59

Возникший в дельте Волги под Астраханью пожар не затронул заповедник

Горение происходит ниже Трехизбинского участка заповедника, уточнили в особо охраняемой природной территории

АСТРАХАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар, связанный с возгоранием камыша и сухой растительности в раскатной части дельты Волги в Володарском районе Астраханской области, вызывающий запах гари в атмосферном воздухе, не распространился на находящийся поблизости Астраханский биосферный заповедник. Об этом сообщили ТАСС в особо охраняемой природной территории.

"В заповеднике ничего не горит. Горит сильно ниже Трехизбинского участка [заповедника], там настоящая огненная стена. Ветер очень сильный и пока, к сожалению, в нашу сторону. <…> В сухие периоды горит практически вся дельта, особенно этому способствует сухой тростник и падающий уровень Каспия, мелеют участки, которые быстро зарастают тем же горючим тростником", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Астраханский биосферный заповедник занимает всего 5% от всей дельты реки Волга.

Утром 9 ноября Астрахань накрыл запах гари, сохраняющийся и в дневные часы. В пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области журналистам сообщили, что в связи с возгоранием камыша и сухой растительности в раскатной части на территории Володарского района возможно распространение запаха гари с учетом южного направления ветра на территории города Астрахани, Наримановского, Красноярского, Володарского, Камызякского и Приволжского районов региона.

© ГУ МЧС России по Астраханской области

О заповеднике

Астраханский биосферный заповедник, расположенный в низовьях дельты Волги, был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР, его площадь составляет 67,9 тыс. га. Заповедник разбит на три отдельных участка: Дамчикский - в западной части дельты Волги, Трехизбинский - в центральной и Обжоровский - в восточной. На его территории обитают 307 видов птиц, в том числе 55 занесенных в Красную книгу РФ, более 60 видов рыб и 36 видов млекопитающих. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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