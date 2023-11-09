9 ноября, 13:39

В Казани на девять лет осудили жителя, который ранил из пистолета охранника поликлиники

Обвиняемый проник в помещение регистратуры в поисках еды и алкоголя, но ничего не найдя, стал рассматривать карточки пациентов, а затем выстрелил в сотрудницу охраны, которая пыталась его остановить

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил мужчину, который трижды выстрелил в женщину-охранника поликлиники в Казани, к девяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"Житель Казани признан виновным в покушении на убийство и иных преступлениях. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в ночь на 25 мая 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, проезжая по улице Гладилова на такси, поругался с водителем, после чего тот высадил его. Оказавшись рядом со зданием поликлиники, мужчина проник через форточку в помещение регистратуры в поисках еды и алкоголя, но ничего не найдя, стал рассматривать карточки пациентов.

Его действия пыталась пресечь 67-летняя сотрудница охраны, однако мужчина произвел в женщину не менее трех выстрелов из пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, которые самостоятельно изготовил. После этого подсудимый скрылся, а женщина с ранением грудной клетки была госпитализирована. В тот же день мужчина вернулся на место преступления в поисках потерянного мобильного телефона, его задержали.  

Теги:
РоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация