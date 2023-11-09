В Казани на девять лет осудили жителя, который ранил из пистолета охранника поликлиники

Обвиняемый проник в помещение регистратуры в поисках еды и алкоголя, но ничего не найдя, стал рассматривать карточки пациентов, а затем выстрелил в сотрудницу охраны, которая пыталась его остановить

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил мужчину, который трижды выстрелил в женщину-охранника поликлиники в Казани, к девяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"Житель Казани признан виновным в покушении на убийство и иных преступлениях. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в ночь на 25 мая 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, проезжая по улице Гладилова на такси, поругался с водителем, после чего тот высадил его. Оказавшись рядом со зданием поликлиники, мужчина проник через форточку в помещение регистратуры в поисках еды и алкоголя, но ничего не найдя, стал рассматривать карточки пациентов.

Его действия пыталась пресечь 67-летняя сотрудница охраны, однако мужчина произвел в женщину не менее трех выстрелов из пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, которые самостоятельно изготовил. После этого подсудимый скрылся, а женщина с ранением грудной клетки была госпитализирована. В тот же день мужчина вернулся на место преступления в поисках потерянного мобильного телефона, его задержали.