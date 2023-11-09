При повторном обстреле Донецка 7 ноября пострадали 19 сотрудников МЧС РФ

Украинские военные ранее массированно обстреляли ракетами центральный Ворошиловский район Донецка

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. 19 сотрудников МЧС РФ пострадали в результате обстрела Донецка, произошедшего 7 ноября, сообщает министерство.

"Во время повторного обстрела 19 сотрудников МЧС были травмированы, из них 4 - госпитализированы", - сказали в МЧС.

Украинские военные во вторник массированно обстреляли ракетами центральный Ворошиловский район Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Всего пострадали 55 человек. Повторный обстрел начался в тот момент, когда сотрудники МЧС извлекали из-под завалов здания пострадавших. Им удалось спасти 13 человек.

"Такие случаи, к сожалению, не единичны: повторные обстрелы начинаются в то время, когда спасатели и пожарные уже работают на месте. В сложных условиях сотрудники спасают других с двойным риском для себя. Наши люди идут на ежедневный подвиг и понимают, что без них помочь будет некому. Желаю сотрудникам скорейшего восстановления", - процитировали в пресс-службе главу ведомства Александра Куренкова.