9 ноября, 17:33
Палестино-израильский конфликт

В столкновениях на Западном берегу погибли не менее 10 человек

Еще 20 пострадали

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли, более 20 пострадали в результате столкновений с израильскими силами в районе города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины.

"10 человек погибли в Дженине, более 20 получили различные ранения", - говорится в заявлении ведомства.

По информации палестинского агентства WAFA, израильские силы стягивают подкрепления в район Дженина, в небе над городом работает авиация. Армия еврейского государства также использовала бульдозеры и перекрыла въезд в город медицинским бригадам, которые прибыли туда для оказания помощи раненым.

В свою очередь палестинское движение ХАМАС обратилось к местному населению с призывом взять в руки оружие и противостоять израильской армии. "Мы призываем наш народ по всему Западному берегу [реки Иордан] и всех, кто может носить оружие, мобилизоваться, чтобы снять осаду лагеря в Дженине, противостоять фашистской оккупационной армии, усилив сопротивление ей всеми доступными формами и средствами", - говорится в коммюнике ХАМАС, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что в настоящее время в Дженине идут ожесточенные столкновения между палестинскими силами и израильскими военными. Армия еврейского государства наносит удары с помощью беспилотников по объектам в городе и окрестностям лагеря беженцев. Над некоторыми зданиями поднимаются черные клубы дыма. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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