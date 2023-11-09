ВСУ вновь сбросили взрывчатку с БПЛА в Донецке

Как сообщили в оперативных службах ДНР, один человек ранен

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Один человек ранен в Донецке в результате очередного сброса взрывного устройства с беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В Кировском районе Донецка в регионе сброса взрывного устройства с БПЛА ранен один человек", - сообщили в оперативных службах.

Днем в результате сброса взрывчатки с БПЛА ранения получил мирный житель Петровского района Донецка. Удар был нанесен по парковке торгового центра " Галактика" на западе города.