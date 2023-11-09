9 ноября, 17:05
Военная операция на Украине

ВСУ вновь сбросили взрывчатку с БПЛА в Донецке

Как сообщили в оперативных службах ДНР, один человек ранен

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Один человек ранен в Донецке в результате очередного сброса взрывного устройства с беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

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"В Кировском районе Донецка в регионе сброса взрывного устройства с БПЛА ранен один человек", - сообщили в оперативных службах.

Днем в результате сброса взрывчатки с БПЛА ранения получил мирный житель Петровского района Донецка. Удар был нанесен по парковке торгового центра " Галактика" на западе города. 

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