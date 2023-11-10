В порту Магаданской области изъяли почти 0,5 тонны красной икры и 177 кг лосося

Общая стоимость продуктов составила более 32 млн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с представителями пограничного управления ФСБ России изъяли с грузового судна почти полтонны красной икры и 177 кг лосося без маркировки стоимостью более 32 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области на территории бывшего рыбного порта в бухте Нагаева обнаружили грузовое судно с немаркированной рыбной продукцией стоимостью свыше 32 млн рублей", - сказала она.

Ирина Волк добавила, что мероприятия проводились совместно с представителями пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району. "В ходе осмотра плашкоута изъято 32 пластиковых контейнера общим объемом более 400 литров с икрой рыб семейства лососевых без сопроводительных документов, а также порядка 177 кг лосося. Упаковка товара не содержала маркировки и иной информации, предусмотренной законодательством РФ", - отметила представитель ведомства.

В дальнейшем установлено, что красную икру в областной центр из города Эвенска доставил житель Магадана. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Причастные к незаконной добыче водных биологических ресурсов устанавливаются.