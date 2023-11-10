10 ноября, 04:24,
обновлено 10 ноября, 05:01
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о перехвате двух БПЛА над Крымом и уничтожении одного в Тульской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

В регионах работали средства противовоздушной обороны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Крымом, еще один был уничтожен в Тульской области.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - рассказали в министерстве.

По информации на сайте министерства региональной безопасности Тульской области, пострадавших и разрушений нет. "Утром 10 ноября средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияТульская областьКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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