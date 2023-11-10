10 ноября, 05:02

В Якутии самолет Ан-26 вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Пострадавших нет

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Самолет Ан-26, вылетевший из Якутска в Саскылах, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж сообщил, что не закрылась передняя створка шасси. Организована проверка, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов в связи с возвращением воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Якутск - Саскылах, в аэропорт вылета", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным, экипаж самолета Ан-26 сообщил, что не закрылась передняя створка (люк) шасси, при этом сама стойка шасси была убрана, в связи с чем было принято решение о возврате в аэропорт Якутск.

На борту воздушного судна находились 28 пассажиров, посадка совершена в штатном режиме. Пострадавших нет. В настоящее время готовится резервное воздушное судно для осуществления рейса по маршруту. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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